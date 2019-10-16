Свердловский областной медицинский колледж получит 6,5 млн рублей на социальные проекты

Около 6,5 млн рублей получит Свердловский областной медколледж на реализацию трёх социальных проектов. Все идеи получили поддержку Фонда президентских грантов, сообщили в Минздраве Свердловской области.

Один из проектов активистов — #ЗдоровыйУралец — направлен на организацию и поддержку молодёжного волонтёрства. Медики проведут форумы в разных городах Свердловской области, сформируют волонтёрский актив и будут проводить благотворительные акции в регионе. Ещё одна идея направлена на обучение волонтёров взаимодействию с людьми с инвалидностью.

Также студенты планируют организовать музейную военно-историческую реконструкцию эвакогоспиталя времен Великой Отечественной войны. Всего будет представлено 492 экспозиции. На протяжении четырёх лет медики проводят такую акцию возле филиала Свердловского областного медицинского колледжа в Нижнем Тагиле. В 2019 году они постарались сделать эвакогоспиталь максимально похожим на тот, который существовал в военное время. Около 40 студентов облачились в военную форму, представили полевую операционную, палату с санинструкторами. Гости увидели, как военные врачи делали операции на фронте, слушали военные песни, смогли пройти исторический квест, собрать и разобрать оружие времён Великой Отечественной войны.

«Данные проекты имеют высокую социальную значимость, так как, с одной стороны, помогают расширить возможности профилактической работы с жителями области, с другой — способствуют вовлечению молодёжи в добровольческую деятельность и повышают престиж медицинской профессии, обеспечивая развитие кадрового потенциала отрасли», — рассказала директор Свердловского областного медколледжа Ирина Лёвина.

Всего на реализацию проектов будет затрачено более 13 млн рублей, из которых около 6,5 млн рублей будет выделено из фонда.