Свердловский Минстрой презентовал проект храма Святой Екатерины

В Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области показали эскизный проект храма святой Екатерины, который планируется построить на Октябрьской площади в Екатеринбурге, рядом с драмтеатром.

Напомним, изначально храм планировали построить в акватории городского пруда на насыпном острове, но после нескольких акций народного протеста было решено отказаться от этой идеи.

Согласно документации, высота культового сооружения составит около 66 метров, а длина и ширина основания — 66 и 57 метров соответственно. В здании предусмотрено четыре этажа, включая цокольный. Молельный зал на 800 человек будет размещён на втором этаже. Цокольный и первый этажи будут отданы для размещения иерархов Русской православной церкви, священников и сотрудников храма.

Завтра проект храма будет рассматриваться на архитектурно-градостроительном совете при губернаторе региона.