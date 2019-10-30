Свердловский Минфин урезал расходы Нижнего Тагила и других муниципалитетов ради Универсиады

Министерство финансов Свердловской области уведомило мэров о сокращении размера расходных полномочий всех муниципальных образований на 2020 год, объём которых был утверждён по итогам прошедших в сентябре в правительстве согласительных комиссий, со ссылкой на глав нескольких муниципалитетов пишет Ura.ru.

По словам источников, на 15% урезаны так называемые «незащищённые» части проектов местных бюджетов на 2020 год: суммы планировалось потратить не на выплату зарплаты и другие социальные цели. Расходные полномочия некоторых муниципальных образований сокращены на большую величину. В основном дополнительное урезание коснулось финансирования новых строительных и дорожных проектов, а также расходов на содержание органов местного самоуправления. Ожидается, что сэкономленные деньги будут направлены в числе прочего на подготовку к проведению в Екатеринбурге игр Универсиады-2023 — на эти цели необходимо найти около 40 миллиардов рублей.

Ряд мэров считают произошедшее секвестрирование обычным рабочим процессом.

«Подобные решения принимаются традиционно. Но впереди нас ещё ждут корректировки. В частности, объёмы расходных полномочий муниципалитетов будут корректироваться для исполнения поручений губернатора Евгения Куйвашева», — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Согласно утверждённому правительством области проекту бюджета области на 2020 год, общий объём трансфертов муниципалитетам по сравнению с текущим годом вырастет на 14,4 миллиарда рублей — до 112,8 миллиарда рублей.