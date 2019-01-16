Свердловский губернатор пообещал уральцам по 12 яиц в упаковке

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции пообещал журналистам, что в регионе могут появиться упаковки по 12 яиц.

«На Урале в упаковках всегда будет десять яиц. Нет, дам поручение, чтобы было не менее 12 яиц. Даже не сомневайтесь, — ответил глава региона на вопрос Znak.com о скрытом повышении цен на продукты. — Мы занимаемся мониторингом цен, есть ФАС, которая подозревает производителей в сговоре, мы работаем с необоснованным завышением. Конечно, так или иначе с уровнем инфляции будет рост цен, вырастут цены на горючее — вырастут цены и на продукты. Но необоснованного повышения цен мы не допустим».

Ранее в соцсетях появилась фотография яиц, которые продавались в комплекте из девяти, а не десяти штук. Подобную упаковку россияне обнаружили сразу в нескольких супермаркетах. Стоимость «девятки» яиц, как указывают покупатели, составляет 64,90 рубля. После этого в интернете началось горячее обсуждение темы уменьшения количества товара в привычной упаковке.