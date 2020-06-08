Свердловский главк МВД разыскивает обманутых пайщиков КПК «Первый»

Следователи свердловского главка МВД ведут поиск обманутых пайщиков КПК «Первый», «Первый Северный» и «Первый Уральский», чтобы установить точное количество потерпевших и сумму материального ущерба. В отношении представителей кредитного кооператива возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно материалам следствия, с декабря 2016 по апрель 2019 года представители КПК под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений граждан совершили хищение их денежных средств.

«С целью активного привлечения населения к деятельности КПК организаторы в различных городах Свердловской области систематически проводили информационные презентации и семинары, в ходе которых расхваливали преимущества вступления в эту организацию и соблазняли возможностью получения высокого дохода с ежедневным начислением процентов. Кроме того, активное развитие КПК демонстрировалось на платной основе в СМИ. Отлаженная технология манипуляции сознанием пайщиков позволила запустить социально-психологический механизм формирования лавинообразного эффекта, обусловившего включение массы людей в деятельность кооператива, в том числе наиболее уязвимой категории людей — пенсионеров», — рассказал пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых.

В ходе расследования были установлены признаки нарушений нормативных актов Банка России и законодательства о бухучёте. В частности, речь идёт о мнимых операциях в бухгалтерском учёте, выдаче займов за счёт неинкассированных денежных средств, неправильное оформление приходных и расходных кассовых ордеров.

В связи с тем, что аферисты имели широкую сеть обособленных структур и большое количество пайщиков, начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков принял решение создать следственно-оперативную группу, в состав которой включены следователи всех территориальных органов внутренних дел области.

«Гражданам необязательно ехать в Екатеринбург, чтобы дать показания. В каждом без исключения городе закреплён ответственный специалист», — отметил полковник Горелых.

Полный список следователей, готовых принять и выслушать всех пострадавших от деятельности указанных КПК, опубликован на официальном сайте ГУ МВД России по Свердловской области.

Напомним, в начале апреля 2020 года полиция Нижнего Тагила просила откликнуться пайщиков, пострадавших от деятельности потребительского кооператива «Первый», действовавшего на территории Нижнего Тагила с 2017 по июнь 2019 года. Его офисы располагались в трёх местах: на проспекте Ленина, 52, на проспекте Вагоностроителей, 26 и на Октябрьском проспекте, 12. Правоохранители просят всех тагильчан, пострадавших от противоправных действий потребительского кооператива, обратиться в МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8 (3435) 97-61-42.