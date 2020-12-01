Свердловский фильмофонд объявил о приёме роликов на конкурс социальной рекламы

Свердловский фильмофонд дал старт приёму заявок на XI Международный фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь». Победители ежегодного конкурса получат денежные призы, а их ролики будут показаны в кинозалах региона.

В конкурсе, могут принять участие социальные ролики продолжительностью от 15 до 90 секунд в пяти основных номинациях: «НЕТ вредным привычкам», «Жизнь прекрасна», «Счастливая семья», «Береги жизнь», «Мы вместе». Традиционно жюри присуждает и специальные призы. Итоги конкурса объявят в мае 2021 года.

Приём работ продлится до 28 февраля 2021 года. С положением и условиями участия можно познакомиться на сайте Свердловского фильмофонда.

Фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь» привлекает внимание к асоциальным явлениям, наркомании, алкоголизму и табакокурению и пропагандирует здоровый образ жизни и семейные ценности.