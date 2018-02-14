Свердловский депутат вошёл в состав российской делегации в ПАСЕ

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин вошёл в состав постоянной делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По информации пресс-службы «Справедливой России», решение было принято партией 6 февраля. В СР приняли во внимание то, что Дмитрий Ионин имеет профильное образование — он окончил факультет Международных отношений Уральского государственного университета.

«Конкретные задачи по работе в ПАСЕ передо мной пока не формулировались. Могу лишь сказать, что это серьёзное доверие и серьёзная работа. Если говорить о родной Свердловской области, то я, безусловно, надеюсь в новом статусе принести пользу в продвижении заявки Екатеринбурга на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025», — прокомментировал Ионин своё назначение.

Ранее Дмитрий Ионин поднимал вопрос работы Госдумы с ПАСЕ. Он обращал внимание на то, что Россия является одним из главных спонсоров организации, но при этом в последние годы не имела полноценной возможности работать в ней. Ситуация разбиралась в ноябре 2017 года, после того как Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд высказался за возвращение в работу ПАСЕ российской делегации без исполнения ранее наложенных на Россию резолюций.