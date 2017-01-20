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20 Янв 2017 15:28 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Свердловский главк положительно оценил работу полицейских Нижнего Тагила в 2016 году

Главное управление МВД Свердловской области дало положительную оценку деятельности тагильских полицейских в 2016 году. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе ведомства. Областные силовики также отметили хорошую  работу правоохранителей Каменска-Уральского и Екатеринбурга.

В целом уровень преступности в регионе сегодня, по словам главы пресс-службы областного ГУ МВД Валерия Горелых, остаётся по-прежнему одним из самых низких в России. За прошлый год было зарегистрировано 63 454 преступления, что на 12,2% меньше по сравнению с 2015 годом. Почти на 20% снизилось количество особо тяжких преступлений (4246), тяжких (9412), связанных с незаконным оборотом наркотиков (6109) и совершённых с применением оружия (222).

«ОВД раскрыли ряд резонансных преступлений, – отметил Горелых. – В частности, пресечена деятельность группы “чёрных риэлторов”, на счету её 11-ти участников было 76 криминальных эпизодов. Ликвидирована организованная вооружённая группа бандитской направленности, которая действовала на территории Нижнего Тагила. Семь её участников специализировались на разбоях, грабежах с применением огнестрельного оружия».

Положительные результаты работы правоохранительных органов отмечены также в сфере миграции и коррупции. За взятки в отношении должностных лиц было возбуждено 14 уголовных дел. Помимо этого, в категории экономической направленности выявлено более 2500 преступлений, в сфере налогообложения – ещё 157.

Преобразования в структуре ГУ МВД Свердловской области привели к тому, что ведомство покинул каждый десятый сотрудник. Органам внутренних дел были переданы функции Госнаркоконтроля и миграционной службы, но в то же время подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, спецназ и авиация перешли работать в Национальную гвардию РФ. В результате численность личного состава ОВД области сократилась на 8,6%.

Напомним, ранее на заседании думской комиссии по общественной безопасности начальник штаба нижнетагильской полиции Дмитрий Поживильковский сообщил депутатам, что в 2016 году рост преступности не был зарегистрирован ни в одном из районов города.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: В. Н. Горелых

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