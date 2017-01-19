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19 Янв 2017 17:42 | Метки: Новости Нижнего Тагила

«Стало меньше изнасилований и грабежей, но больше избиений и убийств по неосторожности». Полиция Нижнего Тагила рассказала про раскрытые преступления в 2016 году

В 2016 году рост преступности не был зарегистрирован ни в одном из районов Нижнего Тагила. Об этом сегодня на заседании думской комиссии по общественной безопасности сообщил депутатам начальник штаба местной полиции Дмитрий Поживильковский. Он уточнил, что всего в городе в прошлом году было зарегистрировано 7367 преступлений, 1470 из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких. Это на 7,1% меньше по сравнению с 2015 годом. Две трети от общего количества раскрытых за год незаконных деяний совершено бывшими зэками.   

«Обстановку осложняет наличие на территории исправительных колоний. Их, напомню, семь: шесть непосредственно колоний и один следственный изолятор. Общее количество осуждённых – около 9000, из которых 7000 – лица, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления. В значительном количестве и в течение длительного времени лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, находятся в городе или остаются на проживание. Сегодня на профилактических учётах в полиции состоят 3608 человек, 1171 из них осуждены условно. Это не может не сказываться на криминогенной обстановке в городе», – пояснил правоохранитель. 

Значительно сократилось количество умышленных убийств (с 48 до 32), но в то же время на 5% возросло число причинения смерти по неосторожности (21). При этом тагильчане стали меньше совершать бытовых убийств (снижение с 19 до 3) и больше избивать своих жертв (24 против 21).

Горожане стали меньше красть (зарегистрировано 2881 преступление), грабить (299 случаев) и насиловать (5 нападений).

Подростковая преступность, отметил Поживильковский, снизилась во всей районах города, кроме Тагилстроевского (ОП № 19 зарегистрирован рост на 36%). 72,7% преступлений, совершаемых несовершеннолетними, носят имущественный характер.

Вели правоохранители работу и по противодействию незаконному обороту наркотиков. Полицейские выявили 692 преступления этой категории, а также уничтожили деятельность 7 интернет-магазинов и нарколаборатории. Между тем к уголовной ответственности им удалось привлечь лишь 67 распространителей наркотиков. Для сравнения: в 2015 году эта цифра равнялась 317.

Сотрудникам полиции также удалось выявить 75 фактов коррупционных преступлений в прошлом году: 20 налоговой направленности, ещё 6 в сфере ЖКХ. Общая раскрываемость преступлений в 2016 году составила 61,6%, что превышает среднеобластной показатель на 3,5%. К уголовной ответственности привлечены 3735 человек.

На высоком уровне остаётся раскрываемость умышленных убийств (96,7%), причинений тяжкого вреда здоровью (99,9%), разбоев (89,8%) и грабежей (69,9%). На низком – краж чужого имущества (47,4%) и автотранспорта (30,4%). При помощи системы «Безопасный город» специалистам ГИБДД удалось установить личности 194 водителей, скрывшихся с места ДТП.

В качестве примеров результативной работы Дмитрий Поживильковский отметил раскрытие серии разбойных нападений на офисы микрофинансовых организаций в Ленинском и Тагилстроевском районах, задержание подозреваемого в убийстве пропавшей в октябре после ссоры с приятелем 21-летней Виктории Яковлевой, а также преступной группировки за убийство в селе Петрокаменском.

Агентство новостей «Между строк» 

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