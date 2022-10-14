Свердловских полицейских проверят на полиграфе после «слива» в СМИ секретной информации о предотвращённом теракте в Нижнем Тагиле

После «слива» в ряд СМИ информации о задержании в Нижнем Тагиле 59-летнего местного жителя, пытавшегося взорвать военкомат, свердловских полицейских заставят пройти проверку на полиграфе. Об этом сообщил источник ЕАН. В первую очередь это коснётся сотрудников дежурной части ГУ МВД по Свердловской области и ряда начальников оперативных подразделений.

«Данные о задержании проходили через суточную полицейскую сводку регионального полицейского главка, доступ к ней строго ограничен. Сейчас всех, кто в тот день имел возможность ознакомиться с ней, ждёт полиграф. Министерство потребовало от ГУ МВД найти тех, кто сливал информацию, и максимально жёстко наказать — вплоть до возбуждения уголовного дела. Когда журналистам втихую передают данные по задержаниям мелких воришек — это одно, и совсем другое, когда речь идёт о фактах террора», — рассказал изданию собеседник.

Отметим, что первая публикация о предотвращении теракта появилась в Telegram-канале Shot практически за сутки до официального релиза, позже дополнительную информацию со ссылкой на свои источники опубликовали журналисты TagilCity.ru.

Напомним, на прошлой неделе в Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали уроженца Мариуполя, который планировал устроить взрыв в военкомате на улице Бажова. Мужчина приехал в Нижний Тагил в 2014 году и получил гражданство РФ. Работал дворником в больнице и в одной из управляющих компаний. Ингредиенты для самодельного взрывного устройства задержанный хранил дома и в подсобных помещениях на работе.

Возбуждено два уголовных дела: за подготовку к теракту и незаконное изготовление взрывчатых веществ.