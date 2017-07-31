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31 Июл 2017 17:26 | Метки: Новости

Свердловские власти запретили проводить в Екатеринбурге стояние против «Матильды»

Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало православным активистам из организации «Сорок Сороков» заявку на проведение акции у Храма-на-Крови «Стояния за веру! За народ и Царя!» против фильма Алексея Учителя «Матильда», пишет Znak.com. 

По словам куратора мероприятия Сергея Форленко, разрешение на стояние участники «Сорока Сороков» просили у «отца» – одного из священников Храма-на-Крови, имя которого Форленко не помнит. Но священник этот вопрос курировать отказался и отправил активистов в Екатеринбургскую епархию.

В свою очередь епископ Среднеуральский Евгений (Кульберг) заявил изданию, что «официально никто из организации "Сорок Сороков" в епархию не обращался».

«Мы не являемся соорганизаторами этого мероприятия. Насколько мне известно, стояние пройдет не в самом храме, а рядом. Всю остальную информацию можно уточнить у организаторов», – сказал епископ.

Так как официально Екатеринбургская епархия не имеет отношения к стоянию и это мероприятие не признано богослужением и не проводится в храме, речь идёт о публичной акции, проведение которой, согласно законодательству, нужно согласовывать с властями, в частности с Министерством общественной безопасности Свердловской области.

Как отметил куратор стояния, отказ в согласовании мероприятия связан с тем, что заявка на проведение стояния 1 августа в 19 часов была подана слишком поздно. Однако отменять мероприятие никто не собирается. Форленко заявил, что «в таком случае они выйдут на одиночные пикеты у Храма-на-Крови». Ожидается, что придёт минимум 40 человек. 

Фильм режиссёра Алексея Учителя «Матильда» выйдет на экраны в конце октября, в сети доступны только несколько трейлеров. Однако они вызвали шквал критики со стороны части общества, которая считает, что «Матильда» оскверняет память императора Николая II.

Ярыми противниками фильма выступают депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Виталий Милонов. Поклонская собирает подписи против выхода картины, а Милонов даже согласился принять участие в съёмках фильма уральского православного режиссёра Сергия Алиева «Ложь Матильды». 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ридус»

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