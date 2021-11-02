​​​​​​​Свердловские власти выделят 320 млн рублей на поддержку фермеров после засухи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона выделить около 320 млн рублей для минимизации финансовых потерь, которые понесли фермеры в засуху этим летом.

«За счёт поддержки будут увеличены субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства в Свердловской области», — пишет департамент информполитики Свердловской области.

Кроме того, как отмечают в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона, область до конца года рассчитывает также получить господдержку из средств резервного фонда правительства России в виде компенсации части затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота.

В июле 2021 года в Свердловской области из-за продолжительной засухи был объявлен режим ЧС в 39-ти муниципалитетах, где аномальная жара уничтожила часть урожая. Ввод режима ЧС, помимо заявки на федеральную поддержку, позволяет аграриям избежать штрафов — возврата бюджетных субсидий из-за низкого урожая.