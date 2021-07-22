В Свердловской области из-за засухи объявлен режим ЧС

В Свердловской области из-за продолжительной засухи в 39 муниципалитетах объявлен режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора Евгения Куйвашева, ущерб от засухи составил уже 4,7 млрд рублей, сообщает департамент информационной политики.

«По нашему сельскому хозяйству нанесён настоящий солнечный удар. Земля неделями стояла без спасительной влаги. Больше десяти лет не было ничего подобного. Ситуация крайне тревожная. И даже если до конца лета установится нормальная погода, запланированных объёмов уже не собрать», — комментирует глава региона.

Режим чрезвычайной ситуации, помимо заявки на федеральную поддержку, позволит сельхозпредприятиям избежать штрафов — возврата бюджетных субсидий из-за низкого урожая.

В числе муниципалитетов, на территории которых вводится такой режим, — Алапаевск, Ирбит, Богданович, Камышлов, Пышма, Ачит, Сысерть, Каменский городской округ и другие.