Свердловские власти усилили комиссию по защите прав обманутых дольщиков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменения в состав координационной комиссии по решению вопросов, связанных с защитой прав граждан, чьи денежные средства привлекались для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.

В обновлённый состав комиссии войдут министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, генеральный директор АО «Корпорация развития Среднего Урала» Сергей Киселёв и первый заместитель председателя Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.

Напомним, координационная комиссия по защите прав дольщиков и пайщиков создана губернатором в августе 2017 года, за пять месяцев её работы на территории области завершено строительство пяти проблемных домов. Это позволило 840 гражданам восстановить свои имущественные права. В частности, завершён дом 25 по улице Удовенко в Нижнем Тагиле, дом в жилом комплексе «Берёзки» в Берёзовском, в Екатеринбурге сданы дома по улице Червонной, 19, один из блоков таун-хаусов ЖК «Западный» и 25-этажный жилой дом на Постовского, 6.

Евгений Куйвашев неоднократно отмечал, что все проблемные дома будут достроены, а уральцы, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, получат свои квартиры. Главная задача межведомственной комиссии по защите прав дольщиков — координация всех органов исполнительной власти, представителей силовых структур, бизнес-сообщества и общественности, чтобы добиться возобновления работ на всех долгостроях региона и привлечь к ответственности виновных в остановке строек.

Благодаря пристальному вниманию к проблемам дольщиков и пайщиков, за последние годы в Свердловской области было введено в эксплуатацию более 50 долгостроев, квартиры в которых получили почти пять тысяч уральцев. Опыт Свердловской области высоко оценён на федеральном уровне, региональные законодательные инициативы были взяты на вооружение другими субъектами РФ.