Свердловские власти первыми в России передали памятник архитектуры в концессию на 30 лет. Из дома Железнова сделают бутик-отель

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о передаче в концессию памятника архитектуры регионального значения — дома Железнова, расположенного в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург, 56, сообщает региональный департамент информационной политики.

Концессионное соглашение в порядке частной инициативы по реконструкции объекта культурного наследия является первым в России. По условиям концессионного соглашения в реконструкцию здания и его приспособление под современные нужды инвесторы — компания «СтройИнвест» — вложат около 380 миллионов рублей, соглашение рассчитано на 30 лет. Концессионер берёт на себя обязательства обеспечения физической сохранности и необходимого ремонта объекта.

«Мы с полной ответственностью и с интересом вступаем в этот проект. У компании есть интересные идеи преобразования усадьбы в бутик-отель. Сама тема небольших исторических отелей очень интересна для Екатеринбурга. Важно, что губернатор и Министерство инвестиций и развития региона поддерживают проекты сохранения культурного наследия. Для нас это своего рода социальный бизнес, ведь работая с таким объектом, начинаешь чувствовать свою особую причастность к истории родного города и свою ответственность перед новыми поколениями», — прокомментировали в компании.

Глава Мининвестиций Виктория Казакова отметила, что проект реконструкции усадьбы реализуется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы и нацелен на сохранение исторического и культурного наследия, развитие туристической инфраструктуры и повышение привлекательности региона.

Объект культурного наследия «Бывшая усадьба Железнова» является одним из красивейших памятников архитектуры Екатеринбурга, неотъемлемой частью исторического облика города. Участники концессионного соглашения уверены, что благодаря проекту частной концессионной инициативы усадьба, находящаяся на данный момент в запустении, преобразится. Бережная реконструкция позволит сохранить фасады, все художественные и архитектурные элементы комплекса.