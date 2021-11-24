Свердловские власти отправят в Татарстан спецгруппу, чтобы изучить опыт применения QR-кодов в общественном транспорте 

Свердловская область отправит в Татарстан группу чиновников, чтобы изучить опыт применения QR-кодов в общественном транспорте. Сейчас в регионе тщательно прорабатывается механизм действия этой системы, пишет Znak.com со ссылкой на заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова. По его словам, ввести её непросто, поскольку общественный транспорт включает в себя не только городские маршруты, но и пригородные электрички и междугородние автобусы.

«Без проработки принятие решения просто невозможно. Более того, вчера на штабе было дано поручение специальной рабочей группе, в которую входят сотрудники министерства общественной безопасности и министерства транспорта, выехать в Татарстан и изучить их опыт QR-кодирования, удачные и неудачные моменты», — говорит Павел Креков.

Напомним, Татарстан — первый регион, который ввёл QR-коды в городском общественном транспорте. Действовать ограничения начали с 22 ноября. Нововведения привели к очередям на остановках и конфликтам с рукоприкладством, в ходе которых пострадали несколько кондукторов. За сутки из общественного транспорта высадили несколько тысяч пассажиров без сертификатов.