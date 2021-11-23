В Татарстане первый день введения QR-кодов в городском транспорте обернулся коллапсом и драками (ВИДЕО)

Татарстан — первый регион, который ввёл QR-коды в городском общественном транспорте. Действовать ограничения начали с 22 ноября. Как сообщает PROKAZAN со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани, за вчерашний день более 1500 человек не смогли воспользоваться общественным транспортом из-за отсутствия QR-кода. Штраф за проезд без кода составляет до 30 тысяч рублей с пассажира и до 500 тысяч рублей с перевозчика, сообщают местные паблики. Зафиксировано несколько случаев, когда между пассажирами и кондуктором словесная перепалка переходила в рукоприкладство.

В одном из автобусов пассажир ударил кондуктора и брызнул ему в глаза из перцового баллончика.

В другом автобусе пассажир сломал кондуктору нос. Женщина рассказала в соцсетях, что в транспорт вошли два молодых человека. Один оплатил проезд с помощью банковской карты, другой показал чужой проездной. Сотрудница попросила заплатить другими способами, но тот стал грубить. Женщина во второй раз сказала пассажиру оплатить проезд и хотела обратиться к водителю, чтобы остановить транспорт, но получила удар в лицо.

«Есть моменты, что останавливаются автобусы, то есть кто-то скандалит. 99% пассажиров едут с кодами, но есть 1–2 человека, которые ругаются. Из-за них вынужден останавливаться автобус, вызываться наряд полиции, и вот сейчас уже несколько случаев таких есть с утра — автобусы ждут наряды полиции», — объяснил председатель ассоциации транспортных предприятий РТ Сергей Темляков.

Как сообщает издание «Бизнес Online», из-за нововведений цены на такси в Татарстане выросли в несколько раз.

В пресс-службе мэрии Казани добавили, что проверка QR-кодов в целом на работу транспорта не повлияла. Простоев не зафиксировано. Были только длительные задержки на линии, которые были связаны с отказом пассажиров покинуть салон или ожиданием полицейских в случаях, когда пассажиры без QR-кода начинали скандал, драку или нападали на контролёров.