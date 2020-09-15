Свердловские власти не будут экономить на праздновании 300-летия Нижнего Тагила

Заместитель губернатора Свердловской области Галина Кулаченко заявила, что финансирование мероприятий, посвящённых 300-летию Нижнего Тагила, планируется оставить без сокращений. Об этом чиновница заявила сегодня, 15 сентября, на первом заседании согласительной комиссии по рассмотрению предложений муниципалитетов. Чиновница уточнила, что, несмотря на ограниченные возможности региональной казны, все защищённые статьи бюджета будут исполняться в полном объёме. Также будут учтены региональные объёмы софинансирования из федерального бюджета мероприятий национальных проектов.

«Регион продолжит выполнять поручения федерального уровня. Среди приоритетов — финансирование подготовки и проведения Универсиады, мероприятий к 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила», — сообщает департамент информполитики Свердловской области.

При этом Кулаченко напомнила, что введение карантинных ограничений повлекло ухудшение макроэкономических показателей региона и значительное снижение собственных доходов бюджета Свердловской области.

Согласительные процедуры с муниципалитетами будут проходить с 15 сентября, к 30 сентября планируется подвести итоги этой работы. Как рассказал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков, среди основных вопросов, с которыми муниципалитеты участвуют в согласительных процедурах, — дорожная деятельность, благоустройство, охрана окружающей среды, земельные отношения, инвестиционная деятельность.