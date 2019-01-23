Свердловские судебные приставы составили рейтинг мест, где должники пытались скрыться от правосудия

В УФССП по Свердловской области составили топ-5 случаев, когда должники пытались хитростью избежать наказания. Так, в начале 2016 года 39-летний житель Каменска-Уральского забросал свой автомобиль снегом и превратил его в большой сугроб, чтобы не отдавать долги за алименты. Мужчина утверждал, что продал автомобиль неизвестному лицу. Позже выяснилось, что должник спрятал свою машину в сугробе в соседнем дворе, но не учёл, что с приходом весны снег начал таять. 2 марта 2016 года во время очередного выезда судебные приставы нашли грязную от растаявшего сугроба машину в нескольких кварталах от дома должника.

Судебные приставы Екатеринбурга должны были в принудительном порядке доставить в суд мужчину, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков. В квартире по месту проживания обвиняемого приставы обнаружили трёх мужчин, которые представились друзьями хозяина. Они пояснили приставам, что собственник квартиры в настоящий момент отсутствует. Но в ходе осмотра помещения подсудимый был обнаружен в неудобной позе в складной части дивана.

Аналогичный случай произошёл в ноябре 2016 года. Дверь квартиры, где проживал мужчина, обвиняемый в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, никто не открывал. Через полчаса из неё вышел молодой человек с собакой, представился племянником обвиняемого и пояснил, что дядя ушёл на работу рано утром вместе с мамой и бабушкой. Этой версии судебные приставы не поверили и, пройдя в квартиру, обнаружили подсудимого в закрытом платяном шкафу.

31-летний житель Екатеринбурга попытался спрятаться от судебных приставов под детской кроватью. Мужчина задолжал по алиментам своей малолетней дочери более 450 тысяч рублей, но выплачивать их не торопился, официально не трудоустраивался и в местную службу судебных приставов не являлся. Неоднократные попытки сотрудников УФССП застать должника дома ни к чему не приводили. В августе 2018 года в ведомство поступила оперативная информация, что мужчина находится у себя в квартире, но прибывшим на место судебным приставам никто дверь не открыл. Только спустя четыре часа осады приставам удалось с помощью дубликата ключей попасть в жилище.

В начале 2019 года житель Екатеринбурга был доставлен в спецприёмник для отбывания наказания за систематическую неуплату алиментов. В ИВС мужчина пожаловался на недомогание и попросил вызвать скорую помощь. Медики были вынуждены его госпитализировать для обследования и возможного лечения. Таким образом, вместо 10 суток ареста алиментщик провёл две недели в палате медицинского учреждения. После выписки, так как наказание осталось не отбытым, судебные приставы прибыли по месту жительства должника для препровождения его в спецприёмник. Дверь открыла супруга должника, а сам гражданин укрылся в подполе, где и был обнаружен приставами.