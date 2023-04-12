Свердловские СМИ опубликовали кадры с падением метеорита под Богдановичем. Видео оказалось фейковым

Накануне вечером ряд свердловских и федеральных СМИ опубликовали несколько видео, на которых зафиксировано падение неизвестного космического объекта в районе Богдановича. Параллельно в Сети появились и другие ролики с реакциями очевидцев. На одной видеозаписи в кадр попала потерпевшая крушение летающая тарелка.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», автором видео является свердловская творческая группа, куда входят в том числе и молодые актёры.

«Например, в одном из видео с “реакцией” фигурирует 21-летний актёр из Екатеринбурга Никита Столяров — его пытались опубликовать в “Осторожно, новости” через предложку. Позже девушка молодого человека выложила в соцсетях пост с подписью “создаю инфоповоды из пустоты” и удалила его после нашего вопроса, а позже снесла весь свой Telegram-канал», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, все ролики с «падением метеорита» являются частью розыгрыша в честь Дня космонавтики. Глава Богдановича Олег Нейфельд в своих соцсетях подтвердил, что видео постановочные и теперь их авторами занимаются силовики.