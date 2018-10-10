Свердловские синоптики вновь объявили штормовое предупреждение

По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС» 11–12 октября местами в Свердловской области ожидается сильный ветер до 25 м/с и более. ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

«При усилении ветра следует быть внимательными и осторожными, чтобы не получить травму. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. В целях исключения повреждений транспортных средств не парковать их под деревьями, вблизи зданий и рекламных конструкций», — советуют в МЧС.

Напомним, в ночь на 9 октября ураганный ветер оставил без электричества более 2,5 тысяч потребителей в Нижнем Тагиле. Основной причиной отключения стали падения деревьев на ЛЭП и короткие замыкания из-за схлёстывания проводов. При возникновении ЧС, аварий и происшествий жителей просят информировать Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.