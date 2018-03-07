Свердловские синоптики объявили штормовое предупреждение

На территории Свердловской области в течение всего 7 марта 2018 года ожидается усиление ветра 20-25 м/с, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС». Сотрудники МЧС предупреждают население, органы власти, руководителей объектов жизнеобеспечения и экономики о возможных происшествиях и авариях на объектах энергетики из-за сильных порывов ветра, а также повреждение кровли жилых домов и строений.

Спасатели советуют по возможности оставаться дома, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Жителям Нижнего Тагила при возникновении ЧС, аварий и происшествий нужно немедленно информировать МКУ «ЕДДС» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.