Свердловские синоптики объявили экстренное предупреждение

Уральский гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, с 1 по 2 августа на территории Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.

В результате непогоды возможны затопления, размыв почвы, затруднение в работе автостранспорта и проведении наружных работ, повреждение сельхозкультур. В связи с непогодой Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила просит население и организации принять комплекс мер для уменьшения непредвиденных последствий стихии.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо немедленно информировать ЕДДС по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.

Агентство новостей «Между строк»