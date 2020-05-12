Свердловские полицейские за три праздничных дня составили 5 775 материалов на нарушителей режима самоизоляции

С 9 по 11 мая в Свердловской области полицейские составили 5 755 материалов на нарушителей режима самоизоляции. А в Нижнем Тагиле соблюдение особого режима горожанами в праздничные дни проверил лично министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов.

Как рассказали в пресс-службе регионального департамента информполитики, он проехал по городу на общественном транспорте. За всё время поездки ему пришлось сделать замечания десятку пассажиров, которые входили без масок. При этом все водители, а в трамваях и кондукторы были в масках и перчатках.

В Екатеринбурге сотрудники полиции провели около 20 тысяч профилактических бесед с жителями о необходимости соблюдения масочного режима и самоизоляции. В ДИПе уточнили, что подготовка материалов для составления протокола о правонарушении становилась крайней мерой.

Также в майские праздники сотрудники Министерства общественной безопасности и регионального управления Роспотребнадзора провели серию рейдов по продовольственным магазинам и рынкам региона. Проверка была организована на основании информации о нарушениях, поступившей от жителей на горячую линию.