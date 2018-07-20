Свердловские компании заплатят штраф в 55 миллионов за сговор при ремонте дорог

В Свердловской области пяти компаниям, занимающимся ремонтом дорог, назначены штрафы общей суммой в 55 млн рублей за сговор при проведении конкурсов, пишет E1.ru.

В 2017 году УФАС обратило внимание, что на некоторых конкурсах на ремонт дорог цены фактически остаются на одном уровне, и оштрафовало компании «Мелиострой», «СУ5Групп», «СК Вектор», «Стройспецмонтаж-2000» и «Рокада» на 55 миллионов рублей. Ведомство обвинило компании в картельном сговоре при проведении конкурсов на сумму больше 980 миллионов рублей.

По мнению УФАС, они имитировали конкуренцию между собой для получения максимально выгодного подряда. Более того, при проверке антимонопольной службы выяснилось, что у компаний совпадают номера телефонов, есть связь через собственников и один IP-адрес. Дорожники обратились в суд, который в феврале отменил штраф.

А 18 июля региональный Арбитражный суд изменил решение. Пяти вышеназванным компаниям, которые занимаются ремонтом дорог, всё-таки придётся выплатить 55 миллионов рублей штрафа.