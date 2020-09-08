Свердловские энергетики разработали ЖКХ-калькулятор для бизнеса

По поручению регионального МинЖКХ специалисты свердловского Института энергосбережения (ИнЭС) разработали калькулятор для юридических лиц. С его помощью можно рассчитать экономическую эффективность и спрогнозировать энергозатраты при переходе с обычных светильников на светодиодные, сообщили в департаменте информполитики областного правительства.

«С помощью калькулятора можно в режиме реального времени оценить затраты на замену неэффективных светильников на российские и зарубежные аналоги, рассчитать экономический эффект от экономии энергоресурса и срок окупаемости оборудования и на основе полученных данных принять оптимальное решение о модернизации системы освещения», — рассказал директор ИнЭС Василий Фадеев.

По оценке экспертов, калькулятор будет удобен для учреждений любой сферы деятельности, использовать его можно во всех субъектах Российской Федерации, поскольку в нём учтены все виды существующих в настоящее время светильников.

В Свердловской области самым высоким потенциалом в части энергосбережения обладают организации бюджетной сферы. По итогам 2019 года доля энергоэффективных светильников внутреннего освещения в организациях соцкультбыта региона составила около 20 процентов. Ознакомиться с порядком заполнения и принципом работы калькулятора можно сайте Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.