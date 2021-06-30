Свердловские единороссы определились со списками кандидатов в региональный парламент

Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия» утвердило список кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона в ходе тайного голосования на втором этапе XXХVII конференции реготделения.

Ожидаемо на первой строчке областного списка оказался губернатор Евгений Куйвашев. Следом за ним идут сенатор Аркадий Чернецкий и бывший глава Екатеринбурга, заместитель главы региона Александр Высокинский. Список был сформирован по итогам праймериз, прошедших в конце мая. Всего в него вошли 78 кандидатов по единому избирательному округу и по 25 территориальным группам.

Что касается Нижнего Тагила, то списки кандидатов выглядят следующим образом.

Дзержинскую тергруппу возглавил исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, он же выдвинут по одномандатному избирательному округу. На второй строчке лидер Первичной профсоюзной организации «Уралвагонзавода» и действующий депутат ЗакСо Евгений Лутохин, на третьей — Андрей Шерстобитов.

Ленинская тергруппа Нижнего Тагила: действующий депутат ЗакСо Вячеслав Погудин, депутат НТГД, директор «Нижнетагильского холодильника» Вячеслав Малых и ещё один действующий депутат регионального парламента Михаил Ершов. Одномандатник — Вячеслав Погудин.

Тагилстроевская тергруппа: профсоюзный лидер ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев, генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт машиностроения», экс-мэр Нижней Салды Елена Матвеева и председатель местного отделения Ассоциации юристов России Олег Герасимов. Одномандатник — Владимир Радаев.

Отметим, что по итогам предварительного внутрипартийного голосования в Ленинской тергруппе условную победу одержал Вячеслав Малых, неожиданно опередив на 68 голосов (1744 против 1676) действующего депутата ЗакСо Михаила Ершова. Если Вячеслав Погудин пройдёт в ЗакСо по одномандатному округу, то первым в терсписке станет именно Вячеслав Малых, потеснив опытного политика Михаила Ершова.