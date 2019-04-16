Свердловские депутаты разрешили жителям региона собирать в лесах мох и камыш

16.04.2019 11:00
Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли в первом чтении законопроект, который разрешает жителям региона собирать в лесах мох, лестную подстилку, камыш и тростник для собственных нужд, пишет Znak.com.
Документ был необходим, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. По словам депутата Ильи Гаффнера, ранее закон запрещал сбор лесной подстилки в некоторых категориях лесов. Решение вступит в силу с 1 июля этого года.
Напомним, ранее депутаты Заксобрания разрешили свердловчанам собирать в лесах валежник.