Свердловские депутаты предлагают изменить закон об объектах культурного наследия

Депутаты Свердловской области хотят внести на рассмотрение в Госдуму доработки в Федеральный закон об объектах культурного наследия, чтобы упростить процедуру капремонтов жилых зданий-памятников. Такое предложение было озвучено 22 августа на заседании Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Председатель объединения «Депутатская вертикаль», депутат Госдумы РФ от Свердловской области Павел Крашенинников заявил, что сегодня из-за противоречий в законодательстве жильцам ремонтируемых исторических зданий приходится жить в полуаварийных домах.

«Только документация на проведение работ рассматривается в течение трёх лет, стройка и ремонт в 12 раз дороже, чем обычные строительные работы. За это время нарушаются жилищные права граждан, а дома просто разрушаются», — заявил Крашенинников.

Как отмечает департамент информполитики региона, на Среднем Урале уделяется большое внимание ремонту объектов культурного наследия. Например, в Ирбите в ближайшие три года должны быть отреставрированы 15 домов, носящих такой статус. Всего по региону в программу капремонта многоквартирников включены 122 исторических здания.

Согласно предложениям свердловских политиков, для зданий-памятников можно упростить замену лифтов и ремонт инженерных сетей. Также предлагается ускорить процедуры исключения утраченных зданий из реестра объектов культурного наследия и установки зоны охраны. Кроме того, на противоаварийные работы в исторических жилых домах, если они не включены в региональные программы капремонта, могли бы выделять средства муниципальные власти.

Добавим, что с тонкостями охранного законодательства сталкиваются и жители Нижнего Тагила. Так, жильцы ремонтируемого дома-памятника на Вагонке не могут остеклить собственные балконы. Из-за особого статуса дома-памятника на улице Ильича, 2 жильцам не разрешают заниматься реновацией балконов и требуют убрать уже имеющееся остекление.