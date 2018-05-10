Свердловская прокуратура констатировала срыв программы капремонта

Прокуратура Свердловской области обвинила Фонд капремонта в провале программы капитальных ремонтов на 2015-2017 годы, которая была утверждена региональным правительством. По итогам проверок в первом квартале 2018 года сотрудники ведомства установили, что запланированные работы были завершены лишь в 1,9 тысячи домах из 2,2 тысячи.

«Как и ранее выявлено нарушение сроков выполнения работ. Территориальными прокурорами в адрес подрядных организаций, выполнявших работы, внесены представления. По-прежнему прокурорами вскрываются факты некачественного выполнения работ. Богдановичским прокурором вскрыто бездействие подрядных организаций при выполнении гарантийных обязательств после проведённого капитального ремонта в домах. Аналогичные факты вскрыты на территории Ленинского района Нижнего Тагила», – рассказали АН «Между строк» в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается также, что регоператор не осуществлял должным образом контроль за подрядными организациями, выполнявшими капремонт домов в Екатеринбурге, Кировграде и Кушве. По всем нарушениям прокуратура направила представление в адрес министра энергетики и ЖКХ Свердловской области.

В Нижнем Тагиле в этом году планируется капитально отремонтировать 73 многоквартирных дома, в том числе несколько девятиэтажек на Вагонке, Гальянке и Лебяжке. В 18 домах, помимо всего прочего, заменят 90 лифтов. Производить ремонт будет компания «Стройкомплекс».