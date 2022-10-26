«Свердловская пригородная компания» продавала билеты на несуществующую «Ласточку» от Качканара до Нижнего Тагила

Транспортная прокуратура Нижнего Тагила провела проверку после публикаций в СМИ об отмене скоростного поезда «Ласточка» в Качканаре 15 сентября. Тогда поезд не прибыл на станцию в положенное время, из-за чего несколько десятков человек опоздали по делам в Екатеринбург.

По данным ведомства, в связи с техническими работами на железной дороге были ограничены маршруты пригородных скоростных поездов «Ласточка» с 14 по 15 сентября 2022 года от Качканара до Нижнего Тагила. Тем не менее акционерное общество «Свердловская пригородная компания» продолжало продавать билеты на это направление, чем нарушило закон о защите прав потребителей.

«Транспортным прокурором руководителю общества внесено представление об устранении нарушений, а также в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ», — отметили в прокуратуре.

Напомним, в сентябре жители Качканара не смогли уехать из-за того, что электричка была отменена, но их об этом никто не предупредил. После чего пассажиры заявили, что будут готовить коллективный иск к Свердловской железной дороге.