Свердловская полиция заявила об участившихся случаях обмана граждан брокерами-мошенниками

Полицейские Свердловской области призывают жителей быть внимательными и остерегаться лжеброкеров. Как сообщил АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сегодня нарастает тенденция случаев с пострадавшими, которые в один день лишились квартир и всех накопленных сбережений ради мнимой прибыли.

Именно такая ситуация произошла на днях с 60-летней тагильской предпринимательницей, чей бизнес связан с торговлей головными уборами. Она сообщила, что в 13 банках разместила свои сбережения для получения прибыли. После этого с ней связался некий Алексей Соколов, который под видом сотрудника правоохранительных органов убедил жертву, что её паспортные данные якобы украдены, а со счетов совершаются переводы денег в пользу террористических организаций.

«Лжесиловик настоятельно порекомендовал гражданке срочно закрыть все банковские вклады во избежание хищения средств. В противном случае “офицер” пригрозил хозяйке счетов уголовной ответственностью за содействие запрещённым организациям. Впечатлённая такой информацией, потерпевшая стала совершать абсолютно нелогичные действия. Вместо того, чтобы проверить сохранность своих вкладов через реальных банковских работников, она в течение двух месяцев закрыла счета в 13 кредитных организациях, а все имевшиеся деньги в количестве порядка 14 млн рублей перевела на номера незнакомцев. Поняв, что жертва идёт у них на поводу, они убедили её продать собственную квартиру, чтобы изобличить подозреваемого в мошенничестве риэлтора. Сумма, полученная в ходе сделки купли-продажи квартиры в размере порядка 6,5 млн рублей, также вскоре отправилась на “безопасные счета” аферистов», — уточнил полковник.

Ещё один случай мошенничества произошёл с 58-летним екатеринбуржцем — работником «Уралхиммаша». В середине июня пострадавшему пришло сообщение от некого Павла, который предложил заработать большие деньги на акциях «Газпрома». Затем «брокер» познакомил будущую жертву со своими товарищами. Тогда от настойчивого и заманчивого предложения екатеринбуржец отказаться уже не смог и перечислил аферистам более 3 млн рублей. Позже, осознав ситуацию, он обратился в полицию с заявлением о поиске злоумышленников.

Сейчас полиция возбудила и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полковник Горелых призвал жителей Среднего Урала стать более щепетильными в финансовых вопросах, не принимать близко к сердцу рекламные трюки аферистов в интернете и по телефону.