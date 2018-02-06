Свердловская полиция накрыла банду автоподставщиков

Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при поддержке бойцов СОБР в ходе спецоперации задержали пятерых мужчин и женщину, подозреваемых в мошенничестве при автостраховании. По предварительным данным, фигуранты предоставляли в страховые компании фиктивные документы о ДТП и получали выплаты, сообщил пресс-секретарь регионального ведомства Валерий Горелых.

«По факту мошенничеств, в результате которых в декабре 2017 и январе 2018 года злоумышленниками были незаконно получены более 700 тысяч рублей, Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.5 УК Российской Федерации», — отметил Горелых.

По местам жительства участников группы, а также в трёх автосервисах на территории Екатеринбурга правоохранителями были проведены обыски и изъяты три автомата Калашникова, 10 автомобилей, предположительно, неоднократно используемых ранее для постановочных ДТП: BMW Х3, лимузин Lincoln, Range Rover Vogue, Toyota Camry, Honda Accord и другие.

«У сыщиков есть основания полагать, что данная группа может быть причастна к совершению серии аналогичных эпизодов. По ходатайству органов внутренних дел в отношении двух её предполагаемых лидеров — родных братьев — 4 февраля Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверо их сообщников до суда будут находиться под домашним арестом и на подписке о невыезде, в том числе подозреваемая сообщница, находящаяся на 7-м месяце беременности», — сообщил Валерий Горелых.

Раскрытие этих преступлений находилось на личном контроле у руководства регионального полицейского главка, куда потерпевшие обращались за помощью. Расследование продолжается.