Свердловская область заняла второе место в России по количеству убийств

Свердловская область заняла среди регионов второе место по числу убийств за 2020 год, сообщается в данных статистики Генпрокуратуры России.

По данным ведомства, за 2020 год в регионе было зарегистрировано всего 286 таких преступлений, что на 0,4% больше по сравнению с 2019 годом. По убийствам лидирует Подмосковье — 311 (снижение на 15,5%). Третье место занял Татарстан — 252 убийства (+21,2%). В целом же в России наблюдается резкое падение числа убийств — за последние пять лет этот показатель сократился на треть.

По уровню преступности Свердловская область занимает седьмое место среди регионов. В 2020 году зарегистрировано всего почти 58,5 тысячи нарушений закона, что на 1,3% ниже по сравнению с 2019 годом. По некоторым преступлениям наблюдается особенно резкое снижение: так, за год на 39,4% сократилось количество нарушений статьи 291 УК РФ «Дача взятки», а по статье «Получение взятки» количество преступлений выросло на 6,7%.