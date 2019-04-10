Свердловская область заняла второе место в России по числу пожаров за 2018 год

Свердловская область стала второй в России по числу пожаров с жертвами в 2018 году, сообщает пресс-служба центрального аппарата Следственного комитета.

По данным ведомства, в прошлом году в регионе произошло 202 пожара, в которых погибли 245 человек. Впереди Свердловской области только Москва с 205 пожарами, в которых погибли 219 человек. В качестве основной причины пожаров ведомство называет оставление без присмотра открытого огня — из-за этого произошло 63% всех возгораний, отметили в СКР. Также пожары происходили из-за нарушения правил пожарной безопасности собственниками помещений, конструктивных просчётов при проектировании, неосторожного обращения с огнём при курении, оставления спичек и зажигалок рядом с детьми.

«Наиболее важными и очевидными проблемами пожарной безопасности остаются недостаточная эффективность превентивных противопожарных мероприятий и мер, принимаемых гражданами и собственниками объектов для охраны своей жизни и имущества от пожара, недостаточное финансирование мероприятий по приобретению средств обнаружения пожаров», — отметили в ведомстве.

Всего же в 2018 году в СКР поступило 6,2 тысячи сообщений о смертях во время пожаров, при этом всего в огне погибли 7,2 тысячи человек, в том числе 458 детей. Как отмечает ведомство, по каждому случаю была организована проверка, в 5,4 тысячи случаев было принято решение об отказе в возбуждении уголовных дел, по 496 сообщениям возбуждены уголовные дела.