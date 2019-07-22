Свердловская область заняла второе место в рейтинге мусорной напряжённости в регионах

Эксперты Wasteconsulting и РАНХиГС составили рейтинг мусорной напряжённости, в который вошли 85 регионов страны, пишет 66.ru.

Шкала мусорной напряжённости разделена на три зоны: красную, жёлтую и зелёную. 23 региона находятся в красной зоне, среди них Санкт-Петербург, Свердловская область, Тамбовская область, Красноярский край, Алтай и другие.

Уровень напряжённости в Свердловской области, которая заняла второе место в списке, составил 70% — всего на 3% меньше, чем в Санкт-Петербурге. В предыдущей версии рейтинга — от 11 марта — Свердловская область также стояла на второй позиции.

В жёлтой зоне оказалось 55 регионов, в частности Архангельская, Пензенская и Томская области. Всего 7 регионов — в зелёной зоне: Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария, Москва, Приморский край, Чукотский автономный округ, Забайкальский край и Владимирская область.

Авторы рейтинга отмечают, что документ адресован инвесторам, губернаторам, министрам, замерщикам общественных настроений и специалистам в сфере обращения отходов. Провести исследование помогли российские общественные экологические организации и частные лица, в том числе выпускники программы РАНХиГС «Управление отходами производства и потребления».

После вступления в силу мусорной реформы отходы из населённых пунктов начали вывозить на основании договоров с региональным оператором. В Екатеринбурге стоимость вывоза мусора выросла в несколько раз. В конце февраля губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству снизить тарифы. Позже стало известно, что их снизят на 74 копейки.

Периодически в области проходят митинги против мусорной реформы. В конце июня в Красноуфимске начали собирать митинги против строительства свалки, более 10 тысяч человек подписались против того, чтобы возле города, недалеко от реки Уфы и летнего оздоровительного лагеря «Чайка», построили мусоросортировочный комплекс и полигон.

В Екатеринбурге сейчас работает единственная легальная свалка, которой осталось всего 5-6 лет при существующей нагрузке. В июне стало известно, что новый полигон (а вместе с ним и мусоросортировочный завод) планируют построить на юге города.