Свердловская область заняла 25-е место в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами

Свердловская область оказалась на 25-м месте рейтинга регионов России по размеру заработной платы, сообщает РИА Рейтинг. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где четверть (24%) трудоустроенных жителей региона получают зарплату более 100 тысяч рублей в месяц, при этом доля низкооплачиваемых сотрудников с зарплатой менее 10 тысяч рублей составляет лишь 0,6%.

Второе место досталось Чукотке — здесь зарплату свыше 100 тысяч получают 21% работников. На третьем месте расположилась Москва, в которой доля москвичей с высокой зарплатой составляет 17%.

Свердловская область в рейтинге находится на 25-м месте с 2,53% получающих зарплату больше 100 тысяч рублей, Пермский край — на 34-м (1,81%).

Аутсайдерами рейтинга стали восемь национальных республик и Алтайский край. Доля людей, зарабатывающих менее 10 тысяч рублей в месяц, в них превышает 25%. Лидером по доле низкооплачиваемых работников является Дагестан — 35%, на втором месте расположилась Карачаево-Черкесская республика — 30,5%.

В целом по России лишь 4,1% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей на руки в месяц. Между тем в 22 регионах более 20% работающих получают менее 10 тысяч рублей в месяц.