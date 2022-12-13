Свердловская область заняла 21-е место в рейтинге регионов РФ по уровню социального благополучия

Свердловская область заняла 21-е место в рейтинге регионов России по уровню социального благополучия населения по итогам девяти месяцев этого года. Список составил Фонд развития гражданского общества на основании данных Росстата.

За основу подсчётов был взят показатель отношений средней заработной платы к показателю минимальной стоимости жизни, который включает фиксированный набор продовольственных и непродовольственных товаров, а также минимально необходимых услуг.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, среднемесячная зарплата там составила почти 128 тысяч рублей, а показатель минимальной стоимости жизни — 23 727 рублей. На втором месте Ненецкий автономный округ (105,5 тысячи рублей к 24 121 рублю), на третьем — Сахалинская область (102 тысячи рублей к 24 259 рублям). В пятёрку лидеров вошли также Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа.

В Свердловской области, занявшей 21-ю строчку рейтинга, среднемесячный доход на одного человека составил 52 473 рубля, а показатель минимальной стоимости жизни — 18,5 тысячи рублей.

Напомним, ранее Свердловская область заняла 12-е место по уровню материального благополучия населения в рейтинге, составленном экспертами РИА Новости.