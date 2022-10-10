Свердловская область заняла 12-е место в рейтинге регионов РФ по уровню материального благополучия населения 

Свердловская область заняла 12-е место в рейтинге российских регионов по уровню материального благополучия населения, следует из анализа, проведённого экспертами РИА Новости.

Исследование составлено по итогам 2021 года, поэтому в нём представлены данные 85 регионов и не включены показатели ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, получивший 100 баллов. На втором месте Чукотка, которая набрала 92,89 балла, на третьем — Магаданская область с показателем 92,78 балла. В пятёрку лидеров вошли также Ненецкий автономный округ (88,36 балла) и Москва (84,53 балла). Свердловская область набрала 51,86 балла. Замыкает рейтинг Ингушетия с показателем в 1 балл.

При составлении рейтинга учитывались соотношение средних значений доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку, а также доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.