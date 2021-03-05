Свердловская область выделит 250 млн рублей на 13 новых межрегиональных авиарейсов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал появление новых авиарейсов из Екатеринбурга. На это из бюджета Свердловской области выделят 250 млн рублей.

«По девяти направлениям самолёты уже летают. Это Барнаул, Белгород, Ижевск, Новокузнецк, Омск, Уфа, Ханты-Мансийск, Нижний Новгород, Саратов. С 1 мая планируются рейсы в Ульяновск. Остальные варианты прорабатываются», — сообщил глава региона у себя в Instagram.

Евгений Куйвашев также подчеркнул, что субсидии помогут снизить стоимость билетов. По его словам, пассажиропоток на всех рейсах, которые субсидируются из федерального и областного бюджетов, с начала года вырос на 61%. За два месяца 2021 года перевезено 36,6 тысячи пассажиров. При этом самолёты загружены на 74%. Почти всегда полные самолёты летают в Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Омск, Саратов и Барнаул.