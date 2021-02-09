Свердловская область возглавила антирейтинг регионов с самой грязной питьевой водой

Свердловская область стала лидером среди регионов России по самой загрязнённой питьевой воде, пишет E1.ru.

Антирейтинг составили аудиторы Счётной палаты — по их данным, самое большое количество случаев «высокого и экстремально высокого» уровня загрязнения приходится именно на Свердловскую область.

«На протяжении последних 10 лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди субъектов РФ количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения», — говорится в материалах проверки.

Аудиторы выяснили, что, несмотря на большое количество загрязнений, в регионе не проводилась экологическая реабилитация водных объектов (ЭРВО). В качестве примера среди других городов эксперты выделяют Нижний Тагил.

«В период с 2012 по 2020 год ЭРВО, расположенных в наиболее загрязнённых городах страны (например, Нижний Тагил), не проводилась, поскольку субъекты РФ на мероприятия не заявлялись или их обосновывающие документы были представлены не в полном объёме», — сказано в отчёте ведомства.

Счётная палата ссылается на данные Роспотребнадзора о том, что в стране выросла доля проб воды, взятой из водоёмов I категории (используемых для питья и бытовых нужд), не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, — этот показатель вырос с 21,9 до 30,1%.