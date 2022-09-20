Свердловская область вошла в топ регионов по объёму выданных автокредитов

Свердловская область заняла 7-е место в топ-30 регионов по объёму выданных автокредитов в 2022 году. По данным Объединённого кредитного бюро (ОБК), в Свердловской области в августе этого года выдали 1516 кредитов на сумму 1,6 млрд рублей на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 22% больше уровня предыдущего месяца 2022 года.

Средний Урал занял 7-е место среди 30 российских регионов. В первую пятёрку списка вошли Москва с 3,58 тысячи кредитов на сумму 6,35 млрд рублей, Московская область — 3,67 тысячи кредитов на 5,75 млрд рублей, Санкт-Петербург — 3,04 тысячи кредитов на 4,65 млрд рублей. Далее идут Краснодарский край, республики Татарстан и Башкортостан.

Как сообщает ОБК, всего за 8 месяцев 2022 года российские банки выдали 298,63 тысячи автокредитов на общую сумму 374,48 млрд рублей. Общее количество новых автокредитов снизилось на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объёмы кредитования упали на 60%. За 8 месяцев 2021 года россияне взяли в банках 562,62 тысячи кредитов на сумму 597,76 млрд рублей.