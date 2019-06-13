Свердловская область вошла в число пилотных регионов, где будет создан Фонд содействия трудоустройству инвалидов

Свердловская область готовится стать участником пилотного проекта по созданию Фонда содействия трудоустройству инвалидов. Об этом сегодня, 13 июня, на заседании правительства региона заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Средний Урал принял участие в разработке Министерством труда и социальной защиты РФ законопроекта о проведении с 2020 по 2025 год эксперимента по трудоустройству инвалидов. В рамках пилотного проекта будет создан специальный фонд, средства которого будут направляться на обучение и проведение стажировок людей с ограниченными возможностями здоровья, создание для них рабочих мест, на стимулирование работодателей к приёму на работу инвалидов, их сопровождение при трудоустройстве, сообщается на сайте главы региона.

Фонд будет наполняться за счёт компенсационных выплат предприятий. Это означает, что с 2020 года в регионах — участниках эксперимента работодатели, которые не имеют возможности принять на работу инвалидов по отведённым им квотам, смогут выбрать альтернативный путь и внести в фонд денежные средства. Эти компенсации и будут направляться на содействие трудоустройству инвалидов там, где это возможно.

В Свердловской области проживают 290 тысяч людей с ограниченными возможностями. В рамках программы «Доступная среда» на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов только в 2019 году запланировано выделить около 140 миллионов рублей, а за весь период действия программы, с 2014 года, на эти цели было направлено порядка миллиарда рублей.

По словам заместителя губернатора Павла Крекова, для реализации программы областные власти создали специальный реестр, в который занесены объекты социальной инфраструктуры и услуги в тех сферах жизнедеятельности, которые считаются приоритетными для инвалидов. В реестр с 2014 года вошли 205 объектов, почти 70% которых переформатированы в доступные для людей с ограниченными возможностями.

«Все пандусы и подъёмники, все технические средства, предоставляемые в пользование людям с инвалидностью, должны быть исправными, удобными и по-настоящему доступными. У нас не должно быть ситуаций, когда медицинские учреждения имеют лифты и специальные подъёмники для маломобильных граждан только на бумаге. Все подобные устройства должны быть в рабочем состоянии, а персонал должен уметь обращаться с такой техникой. Прошу самым внимательным образом следить за этим», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Потребность в создании специального фонда на заседании правительства подчеркнул глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он отметил, что проблема трудоустройства инвалидов остаётся актуальной из-за несоответствия вакансий предприятий тем медицинским рекомендациям, которые получают люди с ограниченными возможностями здоровья, а также из-за недостаточного уровня профессиональной подготовки инвалидов.