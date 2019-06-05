Свердловская область вновь попала в число самых грязных в России

Экологическая организация «Зелёный патруль» обновила рейтинг самых загрязнённых российских городов, пишет РИА Новости.

Согласно приведённым данным, в числе самых грязных регионов оказались Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

«Весной 2019 года продолжали поступать жалобы из Приморья, Иркутской области и Республики Бурятия, Самарской области, из многих городов Урала, Кемеровской области. Это негативно отразилось на экологическом рейтинге этих регионов», — заявил директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов.

Самыми чистыми, по данным «Зелёного патруля», стали Тамбовская и Белгородская области, Алтайский край и Республика Алтай. Экологи отметили, что поменяли методику составления рейтинга: рассматривались лишь 30 информационных сообщений по теме, число новостей о мероприятиях и образовательных акциях, которыми регионы могли «перебить» негативную повестку, также сократили.

Ранее регионы с самым грязным воздухом назвал Роспотребнадзор: по данным ведомства, это города Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Высокая доля проб с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) была зафиксирована на Сахалине, в Иркутской и Кемеровской областях, а также в Бурятии, Туве и Красноярском крае. При этом в финансовом блоке российского правительства весной началось обсуждение возможности введения нового «экологического» сбора: заводы и фабрики обложат специальным налогом, который должен подтолкнуть их к внедрению современных технологий очистки отходов.