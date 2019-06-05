Общество

Свердловская область вновь попала в число самых грязных в России

05.06.2019 11:39

Экологическая организация «Зелёный патруль» обновила рейтинг самых загрязнённых российских городов, пишет РИА Новости.

Согласно приведённым данным, в числе самых грязных регионов оказались Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

«Весной 2019 года продолжали поступать жалобы из Приморья, Иркутской области и Республики Бурятия, Самарской области, из многих городов Урала, Кемеровской области. Это негативно отразилось на экологическом рейтинге этих регионов», заявил директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов.

Самыми чистыми, по данным «Зелёного патруля», стали Тамбовская и Белгородская области, Алтайский край и Республика Алтай. Экологи отметили, что поменяли методику составления рейтинга: рассматривались лишь 30 информационных сообщений по теме, число новостей о мероприятиях и образовательных акциях, которыми регионы могли «перебить» негативную повестку, также сократили.

Ранее регионы с самым грязным воздухом назвал Роспотребнадзор: по данным ведомства, это города Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Высокая доля проб с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) была зафиксирована на Сахалине, в Иркутской и Кемеровской областях, а также в Бурятии, Туве и Красноярском крае. При этом в финансовом блоке российского правительства весной началось обсуждение возможности введения нового «экологического» сбора: заводы и фабрики обложат специальным налогом, который должен подтолкнуть их к внедрению современных технологий очистки отходов.

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