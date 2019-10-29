Свердловская область потратит на Универсиаду-2023 в Екатеринбурге 40 миллиардов рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время выступления на заседании Заксобрания заявил, что региону придётся самому заплатить за строительство объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге, несмотря на анонсированные федеральные инвестиции, пишет Znak.com.

По словам главы региона, из общего бюджета Универсиады в 85 млрд рублей правительство готово дать только 33 млрд рублей, ещё 12 млрд рублей в организацию турнира вложит бизнес.

«Реальные проекты объектов Универсиады у нас появятся только в начале следующего года. Мы не успеем попасть в бюджетное планирование, соответственно, деньги на строительство надо будет где-то брать. Из областного бюджета мы потратим 40 млрд рублей, с последующей компенсацией из федерального бюджета», — объяснил Куйвашев.

Отмечается, что 10 млрд рублей на строительство объектов Универсиады-2023 уже заложены в проекте бюджета Свердловской области на 2020 год. Основная же доля расходов придётся на период 2021–2023 годов. Отвечая на вопросы депутатов, Куйвашев не исключил, что региону придётся прибегать к займам для обеспечения строительства.

«Это нормальный инструмент для решения конкретных задач, хоть он и называется "госдолг". И этот инструмент нужен будет нам для строительства объектов Универсиады», — добавил он.

Также Куйвашев заверил депутатов, что все коммерческие кредиты будут заменяться бюджетными при появлении такой возможности.