Свердловская область потратит 750 млн рублей, чтобы дети смогли начать учебный год в школах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в своём Instagram, какие меры предпринимаются в регионе, чтобы школьники смогли начать учебный год в стенах учебных заведений, а не дистанционно. В связи с угрозой распространения коронавируса на обеспечение безопасного учебного процесса будет потрачено порядка 750 млн рублей из регионального бюджета.

Эти средства пойдут на закупку бесконтактных дозаторов для обработки рук, обеззараживающих ламп закрытого типа, подходящих для дезинфекций больших помещений, и рециркуляторов для школьных автобусов. Приоритет в закупке оборудования будет отдаваться технике уральских производителей.

«Точно могу сказать, что мы сегодня делаем всё от нас зависящее, чтобы 1 сентября наши дети встретили День знаний традиционно — в школах. К сожалению, на сегодняшний день сложно сказать наверняка, в каком режиме мы начнём новый учебный год. Это решение целиком и полностью зависит от эпидемиологической обстановки», — написал глава региона.

При этом Куйвашев отметил, что у региональной системы образования есть все ресурсы для работы в дистанционном режиме. По его словам, ученики, педагоги и родители успешно справляются с таким форматом обучения.