Свердловская область получит 332 млн рублей на создание пляжей, глэмпингов и туристических маршрутов 

Ростуризм одобрил три заявки Свердловской области на развитие туристической инфраструктуры. В 2023 году 332 млн рублей будет направлено из федерального бюджета на развитие прибрежных зон, глэмпингов, а также сети туристических маршрутов, сообщает департамент информполитики региона.

На создание и развитие пляжей на берегах рек, озёр, водохранилищ из федерального бюджета будет выделено 143 млн 856 тысяч рублей. 82 млн рублей Свердловская область получит на создание кемпингов и автокемпингов. 106,3 млн рублей направят на разработку новых маршрутов, организацию круглогодичных бассейнов, приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей, а также на развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями.

Свердловская область оказалась в тройке регионов-лидеров, получивших максимальные суммы на развитие туризма. Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова отметила, что по итогам 2022 года ожидается увеличение туристического потока в регион на 15% по сравнению с 2021 годом.

«Конкурсы на предоставление грантов департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства объявит в 2023 году. По нашей предварительной оценке, с привлечением грантовой поддержки планируется реализовать порядка 70 проектов, в том числе планируется создать порядка 100 номеров в глэмпингах и автокемпингах. Финансирование инфраструктуры позволит в 2023 году на 10% увеличить поток туристов на сплавах, велопешеходных маршрутах и экотропах», — сообщила Туканова.

Напомним, в конце июля руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева познакомилась с туристическими проектами Среднего Урала. Глава Ростуризма сплавилась по реке Чусовой, оценила туристические локации Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Верхней Пышмы.