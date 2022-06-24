Глава Ростуризма прогулялась по Нижнему Тагилу и осталась довольна увиденным 

Накануне с рабочим визитом в Свердловскую область приехала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Федеральной чиновнице устроили захватывающий тур: она сплавилась по реке Чусовой и посетила Нижний Тагил.

«За несколько часов нужно было успеть показать все наши жемчужины, а регион большой — размером с две Австрии», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвшев.

Как сообщает департамент информполитики региона, губернатор Евгений Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев представили главе Ростуризма главные туристические локации нашего города. Вместе с гостьей они поднялись на Лисью гору и посетили самый маленький музей в России — Лисьегорскую башню.

Вспомнили и про старый демидовский завод — первый в России музей-завод под открытым небом. Также в Нижнем Тагиле главе Ростуризма показали новую набережную «Тагильская лагуна — 2».

«С точки зрения ландшафта здесь одно из самых красивых мест», — презентовал Нижний Тагил Евгений Куйвашев.

«Очень красиво! Это действительно неожиданно», — согласилась Догузова.

Зарина Догузова и Евгений Куйвашев договорились развивать туристскую инфраструктуру реки Чусовой, по которой они сплавились в этот же день вместе с бывшим губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем.