Общество

Глава Ростуризма прогулялась по Нижнему Тагилу и осталась довольна увиденным 

24.06.2022 17:21
Глава Ростуризма прогулялась по Нижнему Тагилу и осталась довольна увиденным 

Накануне с рабочим визитом в Свердловскую область приехала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Федеральной чиновнице устроили захватывающий тур: она сплавилась по реке Чусовой и посетила Нижний Тагил.

«За несколько часов нужно было успеть показать все наши жемчужины, а регион большой — размером с две Австрии», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвшев.

Как сообщает департамент информполитики региона, губернатор Евгений Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев представили главе Ростуризма главные туристические локации нашего города. Вместе с гостьей они поднялись на Лисью гору и посетили самый маленький музей в России — Лисьегорскую башню. 

Вспомнили и про старый демидовский завод — первый в России музей-завод под открытым небом. Также в Нижнем Тагиле главе Ростуризма показали новую набережную «Тагильская лагуна — 2». 

«С точки зрения ландшафта здесь одно из самых красивых мест», презентовал Нижний Тагил Евгений Куйвашев. 

«Очень красиво! Это действительно неожиданно», согласилась Догузова.

Зарина Догузова и Евгений Куйвашев договорились развивать туристскую инфраструктуру реки Чусовой, по которой они сплавились в этот же день вместе с бывшим губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем.

 

Фото: департамент информационной политики Свердловской области
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