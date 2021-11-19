Свердловская область получит 300 млн рублей от Минсельхоза, чтобы стабилизировать цены на продукты

Минсельхоз одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на 300 млн рублей для поддержки животноводческой отрасли. Деньги в регион поступят в декабре и будут направлены животноводческим предприятиям на закуп кормов для животных. Это позволит сохранить поголовье скота в регионе и стабилизировать цены на молоко, мясо и другие продукты питания.

«Свердловская область предпринимает и другие меры, чтобы цены на основные продукты питания оставались доступны уральцам. В этом году в регионе при поддержке области построено восемь новых высокотехнологичных животноводческих комплексов, где себестоимость производства литра молока намного меньше, чем на старых комплексах. Мы активно строим овощехранилища, чтобы сохранить наш урожай как можно дольше. Организуем в каждом муниципалитете ярмарки, чтобы фермеры могли продавать излишки своей продукции, а уральцы — покупать их без магазинной наценки», — рассказал министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поручил правительству региона выделить около 320 млн рублей для минимизации финансовых потерь, которые понесли аграрии в засуху этим летом.