Свердловская область оказалась в тройке лидеров России по эпидемии ВИЧ

Свердловская область по итогам 2020 года заняла второе место в России по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, со ссылкой на доклад Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом пишет Ura.ru.

«Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году в Российской Федерации составил 49,1 новых случая на 100 тысяч населения. Свердловская область — 95,9 новых случая», — говорится в докладе.

Первое место по этому показателю заняла Кемеровская область (124,6), а третье — Пермский край (95,9). Всего за 2020 год в России стало известно о 72 023 новых случаях подтверждённой ВИЧ-инфекции.

По другому важнейшему показателю — поражённости населения региона ВИЧ-инфекцией — Свердловская область удерживает третье место, в регионе заболеванием поражены 1,85%, или 1854,9 человека на 100 тысяч населения. Первое место вновь заняла Кемеровская область (1,99%), а второе — Иркутская область (1,95%). Помимо Свердловской области, в верхней части рейтинга есть и другие уральские регионы: Челябинская область (1,36% и шестое место), ХМАО (1,35% и седьмое место), Тюменская область (1,28% и девятое место).

Авторы доклада отметили, что сегодня ВИЧ-инфекцию выявляют у более старшей возрастной группы, чем 20 лет назад: если в 2000 году абсолютное большинство диагнозов приходилось на россиян 15–29 лет, то сейчас 71,4% случаев — это группа 30–49 лет.

В конце 2020 года власти Екатеринбурга сообщили, что за три года количество вновь выявленных случаев ВИЧ в городе снизилось на 30%. А в Нижнем Тагиле за прошлый год заболеваемость упала на 18%, утверждали в мэрии.